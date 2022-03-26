26 Марта 2022
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Экономика ДНР и ЛНР
гривны, гривна, валюта (2014) | Фото:Накануне.RU

Гривна и рубль будут использоваться на всей территории ДНР – Пушилин

Украинская гривна и российский рубль будут на равных использоваться на всей территории ДНР, говорится в указе главы республики Дениса Пушилина. Порядок такого использования наличных денег будет временным - расчеты в гривнах можно будет осуществлять до 1 июля. Банкам предписано принимать гривну в качестве торговой выручки, при оплате жителями и бизнесом налогов, сборов и госпошлин.

Ранее стало известно, что российские власти начали выплачивать украинским бюджетникам и пенсионерам на территориях, перешедших под контроль ВС РФ, единовременные пособия в размере 10 тыс. руб.

Теги: гривна, рубль, днр



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