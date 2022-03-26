Великобритания сняла с Тинькова и партнера Абрамовича Евгения Швидлера ряд санкций

Великобритания сняла часть санкций с миллиардера Олега Тинькова и партнера Романа Абрамовича, главы компании Millhouse Евгения Швидлера. В отношении них не будут вводиться транспортные ограничения, которые могут закончиться арестом яхт и самолетов. Также Тинькову и Швидлеру не стали ограничивать въезд в Великобританию (собственно, Тиньков и так уже находится в стране), передает РБК.

Ранее в Тинькофф-банке заявили, что санкции в отношении Олега Тинькова не отразятся на кредитной организации.

"Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании. Санкции затрагивают господина Тинькова как частное лицо. Господин Тиньков давно не является контролирующим акционером группы Тинькофф или банка Тинькофф, не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы. Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы Тинькофф и Тинькофф-банка", - заявил накануне представитель банка.