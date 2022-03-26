Шойгу провел совещание с руководством Минобороны по гособоронзаказу

Минобороны РФ сообщило о рабочем совещании Сергея Шойгу с руководством ведомства. Темой совещания стала реализация гособоронзаказа и выполнение социальных обязательств перед военнослужащими.

"При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем государственный оборонный заказ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа", - приводит пресс-служба министерства слова Шойгу.

Министр добавил, что, несмотря на санкции, уровень заключения госконтрактов сейчас составляет 85%, в апреле планируется завершить эту работу полностью.

"Продолжаем опережающую поставку вооружения и техники с применением кредитных средств. Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - добавил министр.

"С учётом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение", - сказал Шойгу.

По его словам, Минобороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом.

Напомним, на днях Дмитрию Пескову пришлось опровергать слухи о якобы проблемах со здоровьем у Шойгу, поскольку он с 11 марта не появлялся в эфире.