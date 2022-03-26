"Победа" почти в два раза сократит число летающих самолетов

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сократит почти вполовину парк воздушных судов – с 41 до 25. Об этом говорится в письме врио гендиректора компании Андрея Юрикова сотрудникам, пишет "Коммерсант".

Новый руководитель (прежние гендиректор и летный директор уволились с началом спецоперации РФ на Украине) отмечает, что "жесткое, но строго выверенное" стратегическое решение продиктовано вопросами "о бесперебойном канале поставки запчастей".

"Для сохранения безопасности полетов и ради нашего общего будущего сократим флот до 25 самолетов. Остальные самолеты до конца года летать не будут, чтобы накопленного запаса запчастей нам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек",— говорится в письме. Подчеркивается, что сокращение флота "поможет закрыть потребность в запчастях для всего флота в будущем".

В парке "Победы" только Boeing 737-800 NG. Три самолета были арестованы в конце февраля по требованию иностранного лизингодателя за границей.

Ранее аналитики авиационного рынка предсказывали появление в России так называемого авиационного каннибализма из-за санкций и отсутствия запчастей. В таком случае перевозчики просто разбирают на запчасти часть самолетов, чтобы остальные летали.