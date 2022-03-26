26 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Володин о Байдене: "Несчастный человек, застрявший в прошлом, во времени холодной войны"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ("Единая Россия") в жестких формулировках раскритиковал президента США Джо Байдена.

Володин припомнил американскому лидеру слова, сказанные на этой неделе: "Следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией во имя урегулирования — решать Киеву".

"Заявление Байдена построено на понятной ему, но не нам логике. Исключительно колониальное мышление. Оно заставляет задуматься о том, что нынешний Президент США — несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны", - написал Володин в своем Telegram-канале.

"Для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей, - продолжает парламентарий. - Истинные ценности элит США — это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать. Ради этого были развязаны войны в Ливии, Ираке, Афганистане, Югославии, Вьетнаме. В этом весь смысл американской внешней политики".

Володин считает, что "кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения".

Теги: вячеслав володин, джо байден, политика



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