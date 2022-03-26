Медведев назвал ситуацию, в которой Россия может применить ядерное оружие

Бывший премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу возможного применения Россией ядерного оружия.

"Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда - всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты в России, а российские боеголовки наведены на цели в Европе и США, поэтому нужно проводить ответственную политику", - заявил Медведев в интервью РИА Новости и RT.

Он добавил, что "при угрозе своей безопасности Россия может использовать ядерное оружие, но считает, что переговоры - самый правильный путь".