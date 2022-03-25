Саммит ЕС принял решение объединить закупки газа

Саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия заявила, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный природный газ (СПГ) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Напомним, власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли: сначала газ, а потом нефть, металлы, уран. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением.

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти санкции.