Американская ювелирная компания "объявила санкции" российским алмазам

Американская ювелирная компания Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены, сообщает ТАСС.

Ранее США из-за ситуации вокруг Украины ввели запрет на экспорт российских алмазов и бриллиантов. Однако он не распространялся на покупку бриллиантов, если огранка была произведена за пределами России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц.