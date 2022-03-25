26 Марта 2022
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алмаз Алроса (2019) | Фото:Алроса

Американская ювелирная компания "объявила санкции" российским алмазам

Американская ювелирная компания Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены, сообщает ТАСС.

Ранее США из-за ситуации вокруг Украины ввели запрет на экспорт российских алмазов и бриллиантов. Однако он не распространялся на покупку бриллиантов, если огранка была произведена за пределами России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги: бриллианты, алмазы, Tiffany



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