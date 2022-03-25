26 Марта 2022
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Владимир Путин саммит G20 (2014) | Фото: пресс-служба президента РФ

Решение об исключении России из G20 будет принимать сама "двадцатка"

Решение об исключении России из G20 будет принимать сама "двадцатка". Об этом со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика сообщает ТАСС.

"Это решение данной Группы двадцати, генеральный секретарь ООН, ООН в ней не состоят. Независимо от этого я напомню о том, что мы заявили по вопросу в отношении Всемирной туристской организации на прошлой неделе", - сказал Дюжаррик.

Напомним, что об изучении вопроса исключения РФ из "двадцатки" ранее заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Американцы предлагают заменить Россию Украиной. Также сообщалось, что американские власти скоро обнародуют новые антироссийские санкции. По словам Салливана, речь идет, в том числе, о "любых попытках помочь России обойти или ослабить санкции".

Теги: G20, двадцатка, исключение России



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