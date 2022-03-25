Польша готовит новый пакет санкций против России

Польша готовит новый пакет антироссийских санкций. Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, прибывшего на второй день саммита ЕС.

Он сообщил, что Польша добивается введения далекоидущих санкций против РФ, и что очередной пакет санкций вскоре будет выработан.

"Санкции должны быть интенсивными, здесь и сейчас, потому что их влияние в средней и долгосрочной перспективе будет негативно для России, но не влияет на принятие решений по Украине здесь и сейчас. Поэтому важно заблокировать наплыв новых средств - евро и долларов - в Россию", - заявил Моравецкий.