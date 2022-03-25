25 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Москва
Джоан Роулинг (2017) | Фото:Wikimedia Commons

"Отмененная" Западом Роулинг раскритиковала Путина в ответ на его поддержку

Британская писательница Джоан Роулинг, получившая мировую известность после серии книг о "Гарри Поттере", отреагировала на слова президента России Владимира Путина о "культуре отмены", передает корреспондент Накануне.RU.

Путин, рассуждая о "культуре отмены", поддержал Роулинг, отметив, что на Западе писательницу "отменили за то, что она не угодила поклонникам гендерных свобод".

Роулинг, в свою очередь, написала, что "критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов". Однако на слова писательницы отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это она про оккупацию Вашингтоном и Лондоном вместе с остальными "цивилизованными" Ирака, летающие тюрьмы ЦРУ и издевательства британских властей над Ассанжем? Да, этим странам лучше не заниматься ни "культурой отмены", ни ее критикой", - заметила Захарова.

Напомним, ранее Путин обвинил Запад в кэнселинге – "отмене" всего русского и российского, в том числе и культуры. Президент заявил, что на Западе процветает так называемая "культура отмены", остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. На Западе запрещаются русские писатели и книги в то время как в России нет места этнической нетерпимости.

Путин также выразил возмущение искажением Голливудом, он напомним, что раз за разом выходили фильмы, где единственным победителем нацизма назывались США. А вклад Красной Армии просто взяли и отменили.

Президент напомнил и про молчание о бомбардировки Японии.

Теги: владимир путин, культура отмены, джоан роулинг



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Ранее 25.03.2022 15:44 Мск Путин обвинил Запад в кэнселинге российской культуры и Джоан Роулинг


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