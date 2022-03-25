Россия сорвала планы Украины по широкомасштабному наступлению на Донбасс

Минобороны РФ раскрыло данные о захваченных во время спецоперации на Украине секретных документах.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, речь идет о шифротелеграммах командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Приказ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе.

"Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить 28 февраля этого года. Чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе. Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением. На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов", - сообщил Конашенков.

В Минобороны РФ подчеркнули, что решение начать военную спецоперацию РФ сорвало широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику, что позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восьми лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным тщательно исследовать эту информацию.

"Кроме того, представителем Минобороны России отмечены примеры неизбирательного применения украинскими националистами оружия с высокими поражающими свойствами, в том числе комплексов "Точка-У", по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Донбассе. Ряд таких фактов уже расследуется. Также отмечено, что украинские националистические формирования, признанные в нашей стране террористическими организациями, продолжают уже привычную практику жестокого обращения с мирным населением, используя людей в качестве "живого щита", - говорится в сообщении.

В соответствии с поручением главы ведомства следствие даст правовую оценку новым фактам противоправной деятельности украинских националистов.