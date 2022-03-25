За месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный – Минобороны

Минобороны России второй раз за время военной спецоперации РФ на Украине сообщило данные о потерях российской стороны.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в ведомстве.

В первый раз оборонное ведомство сообщало данные о потерях спустя неделю после начала операции, 2 марта. Тогда сообщалось 498 погибших и 1597 раненых.