25 Марта 2022
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Коллаж, военный, знак Z (2022) | Фото: Накануне.RU

За месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный – Минобороны

Минобороны России второй раз за время военной спецоперации РФ на Украине сообщило данные о потерях российской стороны.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в ведомстве.

В первый раз оборонное ведомство сообщало данные о потерях спустя неделю после начала операции, 2 марта. Тогда сообщалось 498 погибших и 1597 раненых.

Теги: потери, погибшие, раненые, минобороны, военная спецоперация



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