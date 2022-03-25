Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия и Украина в переговорном процессе достигли прогресса и близки к достижению консенсуса по четырем из шести основных пунктов переговоров. Это отказ Украины от курса на вступление в НАТО (нейтральный статус), придание официального статуса русскому языку, демилитаризация (отказ от наступательных вооружений), проблема коллективной безопасности.

В то же время Украина не идет на уступки по вопросам признания Крыма российским и независимости республик Донбасса.