Махонин назвал "позорищем" спортивные объекты в Гайнах

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен работами по возведению физкультурно-оздоровительного центра (ФОЦ) "Олимп" и межшкольного стадиона в Гайнах. Критика главы региона появилась в telegram-канале Махонина, передает корреспондент Накануне.RU.

Объекты губернатор осмотрел во время выездного заседания правительства региона в муниципалитетах.

"ФОЦ, который должен был стать главным спортобъектом в Гайнах, сдан в 2016 году. Из-за ошибок при проектировании и строительстве в помещении просел пол. Кроме как позорищем увиденное назвать не могу. На фото сами все видите. Понятно, что подрядчики и исполнители занимались имитацией строительства. Ответственные должны понести наказание, мы совместно с правоохранителями сделаем для этого все возможное. Строительство межшкольного стадиона началось в 2015 году, но до сих пор не закончено. Покрытие на поле и беговых дорожках уже пришло в негодность", - отметил Махонин.

Он сообщил, что жители Гайн без мест для занятий спортом не останутся. В прошлом году была проведена экспертиза объектов, определили, что необходимо доделать и исправить.

"Предусмотрели деньги в бюджете. Вчера подписал дорожную карту по дальнейшему ремонту. Приложим все усилия, чтобы уже в 2023 году можно было полноценно заниматься спортом в "Олимпе" и на стадионе", - заявил Махонин.