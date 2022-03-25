Путин рассказал о военной переписке своего деда

Президент России Владимир Путин рассказал о переписке своей семьи военных времен. Он считает, что культура и семья в российской истории тесно переплетены.

"Российская культура во многом истоки свои берет в семье.

Вы знаете, я имел возможность почитать переписку своего деда со своими детьми – с моим отцом, с его братьями. Так открываешь все по–другому, начинаешь смотреть на историю по-другому.

Он обращается к своим сыновьям на "Вы", они к нему – тоже на "Вы", хоть и с ошибками пишет. Так искренне, так глубоко, так откровенно. Начинаешь проникать в суть происходивших событий, понимать, как эти события отражались на судьбах людей. Понимаешь сразу, в чем истоки победы советского народа в Великой отечественной войне", - рассказал Путин на встрече с деятелями культуры.