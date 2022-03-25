В Сургуте на форуме "Нефтяная столица" предложили России продвигать себя самой

В Сургуте на главном мероприятии форума "Нефтяная столица" – пленарной дискуссии "Тренд устойчивости: как ESG-принципы меняют "нефть"" обсудили развитие нефтедобычи и то, как она меняет всё вокруг. Спикерами стали, в частности, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова. Подводя итоги мероприятия, участники призвали "Россию продвигать саму себя". Подробнее – в материале Накануне.RU.

Владимир Якушев отметил, что уровень импортозамещения в УрФО в нефтянке – 85-90%, а под НДД могут подвести всю Западно-Сибирскую провинцию.

"Тема импортозамещения – мы в ней живём с 2014-го. Сейчас у нас – более жёсткая ситуация. Мы с губернатором работали в Когалыме и Сургуте, во время приезда главы Совфеда Валентины Матвиенко звучала тема импортозамещения", - сказал Якушев.

Что касается санкций против нефтяной отрасли, то "когда компании получат санкции в виде документов, тогда и станет ясно, от чего мы будем отрезаны". При этом Якушев убеждён, что ограничения ударят и по тем, кто их ввел.

"Важнейшая тема – переход на НДД. Это момент положительный. Мы не должны говорить об отдельных месторождениях. Его надо применить ко всей Западно-Сибирской провинции", - сказал Якушев.

По мнению Комаровой, сопровождение стратегии развития региона основано на нескольких принципах, один из которых – снижение негативного воздействия на окружающую среду.

"Мы используем правило: рост экономики, солидаризированный с природоохранной политикой. Это равные задачи. Мы вместе с компаниями реализуем различные проекты: воспроизводство лесных, рыбных запасов, освобождение от отходов (регион первым в стране достиг показателя утилизации попутного нефтяного газа в 95%)", - сказала Комарова.

Больше 70% консолидированного бюджета Югры – социальные обязательства. Также речь идёт об открытости - сопричастности граждан к принятию решений, например.

"У нас все программы – для людей", - сказала Комарова.

В числе выступавших был доктор геолого-минералогических наук, академик РАН Алексей Конторович. Он очень много говорил о том, что внешний облик ХМАО создан нефтяниками. Также он завёл разговор о том, что запасы Баженовской свиты нефти, расположенные в ХМАО, надо добыть, разработав российскую научную и инженерную базу.

"Я помню лозунг "Враг будет разбит, Победа будет за нами". Мы должны развить науку, и тут серьёзная роль будет принадлежать ХМАО. Будущее Югры – в самой Югре, речь идёт о Баженовской нефти, которую мы пока разведывать и добывать не научились. Объём добычи нефти во всей Западной Сибири и Бажена сопоставимы. Мы не можем просто заимствовать американские технологии. Надо усилить научную работу, усилить её инженерной и решить задачу", - сказал Конторович.

По словам замминистра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина, перед властями стоит задача обеспечить, например, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) топливом. От этого зависит безопасность функционирования экономики.

"Прорабатываются меры поддержки НПЗ. Донастройки требует налогообложение. Это также обеспечение и сохранение основной части добычи. Россия как была, так и остаётся ответственным поставщиком. Международные контракты мы выполняем в полном объёме", - сказал Сорокин.

Модератор, председатель редакционного совета журнала "Нефтегазовая вертикаль" Кирилл Молодцов, в конце сессии отметил, что "Россия должна продвигать себя сама".

"У россиян есть своя, очень яркая индивидуальность, её видно на международном уровне. В нынешней ситуации столкнулся с тем, что в одном из отелей Дубая на фортепиано русская пианистка играла – представляете? – русскую и советскую музыку. Нам надо продвигать себя самим", - сказал Молодцов.

По его словам, у каждого есть возможность повлиять на устойчивое развитие нашей страны и создать тренды, которые позже станут мировыми стандартами.

"Не раз граждане СССР и России делали это. Мы сами должны показывать уверенность в своих шагах. А будете ли вы делать это с этой трибуны, из ООН или ещё откуда, это всё – в ваших руках. Устойчивое развитие – то, что мы делаем сами. Давайте строить великую страну, мы сами это можем сделать", - сказал Молодцов.

Юбилейный, пятый форум прошёл в Сургуте под эгидой 110-летия Виктора Муравленко и собрал представителей 14 стран. Цели его проведения уложены в три приоритетных блока развития Югры, которые соответствуют ESG-стандартам. Первый – формирование новой модели "умной экономики", основанной на инновационной трансформации нефтедобывающей отрасли, внедрении маркетингового мышления как основы диверсификации и становления автономного округа технологическим плацдармом России в освоении Севера и Арктики. Второй – формирование глобально конкурентоспособного человеческого капитала через достижение мирового уровня конкурентоспособности специалистов. Третий блок – создание условий для формирования благоприятной окружающей среды, основанное на прорывном развитии инновационных технологий "зелёной" нефтедобычи и управлении отходами, формирование и внедрение рациональных стандартов природопользования во имя сохранения природного потенциала Югры для будущих поколений.