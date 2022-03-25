25 Марта 2022
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Политика Свердловская область
Парад в Верхней Пышме (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

50 000 военнослужащих ЦВО примут участие в параде 9 Мая

Центральный военный округ готовит 50 тыс. военнослужащих для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщил заместитель командующего ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев

"В регионах дислокации военного округа в 2022 году пройдут три военных парада в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в которых будут задействованы более 6 тыс. участников, из них свыше 3 тыс. человек от Минобороны России. Всего будет организовано проведение более 100 торжественных мероприятий с привлечением около 50 тысяч военнослужащих, в том числе на территории российских военных объектов в Таджикистане и Киргизии", - подчеркнул Миннекаев.

Помимо военных парадов и торжественных мероприятий, в регионах дислокации ЦВО прогремят праздничные артиллерийские салюты.

Всего праздничные мероприятия пройдут в 102 городах и населенных пунктах. Помимо военнослужащих, в них примут участие сотрудники региональных управлений МЧС, МВД, ФСИН, Росгвардии и конечно же юнармейцы и воспитанники суворовских и кадетских училищ.

Теги: Екатеринбург, Самара, Новосибирск, ЦВО, парад, 9 Мая



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