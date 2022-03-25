Шукшина - о запрете въезда в Латвию: Пусть на пляжах Юрмалы греется "пятая колонна"

Актриса Мария Шукшина отреагировала на попадание в список лиц, которым запрещено въезжать в Латвию.

"В страну, которая первая в Евросоюзе ввела запрет на использование главного символа нашей Победы - георгиевской ленточки, и где поклонники латышского легиона СС проводят традиционное шествие, я и сама не собиралась, - написала Шукшина в своем Telegram. - Пусть на пляжах Юрмалы теперь греется "пятая колонна".

Сегодня Латвия внесла в черный список еще шестерых российских деятелей культуры: Шукшину, Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Юлию Чичерину, Тимати, Игоря Угольникова.

Ранее МИД Латвии объявил нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры. В черный список внесены лица, которые публично выражали поддержку спецоперации России в Украине. В нем оказались Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Илзе Лиепа, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.