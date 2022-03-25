Шукшина - о запрете въезда в Латвию: Пусть на пляжах Юрмалы греется "пятая колонна"

25 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Мария Шукшина (2022) | Фото: личный архив Марии Шукшиной

Шукшина - о запрете въезда в Латвию: Пусть на пляжах Юрмалы греется "пятая колонна"

Актриса Мария Шукшина отреагировала на попадание в список лиц, которым запрещено въезжать в Латвию.

"В страну, которая первая в Евросоюзе ввела запрет на использование главного символа нашей Победы - георгиевской ленточки, и где поклонники латышского легиона СС проводят традиционное шествие, я и сама не собиралась, - написала Шукшина в своем Telegram. - Пусть на пляжах Юрмалы теперь греется "пятая колонна".

Сегодня Латвия внесла в черный список еще шестерых российских деятелей культуры: Шукшину, Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Юлию Чичерину, Тимати, Игоря Угольникова.

Ранее МИД Латвии объявил нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры. В черный список внесены лица, которые публично выражали поддержку спецоперации России в Украине. В нем оказались Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Илзе Лиепа, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.

Теги: мария шукшина, латвия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети