Начальника отдела челябинского минстроя заподозрили в халатности при строительстве домов дольщиков

В Челябинской области начальника отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального минстроя подозревают в халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в период 2016-2021 годов вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемым и его подчиненными должностных обязанностей по надзору и контролю за строительством жилых домов не были своевременно выявлены и пресечены нарушения прав дольщиков.

В результате были нарушены права более 300 дольщиков, которые не получили жилье.