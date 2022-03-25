Начальника отдела челябинского минстроя заподозрили в халатности при строительстве домов дольщиков
В Челябинской области начальника отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального минстроя подозревают в халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в период 2016-2021 годов вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемым и его подчиненными должностных обязанностей по надзору и контролю за строительством жилых домов не были своевременно выявлены и пресечены нарушения прав дольщиков.
В результате были нарушены права более 300 дольщиков, которые не получили жилье.