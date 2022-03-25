Россияне стали доверять Жириновскому в два раза больше за время, которое он находится в коме

25 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Владимир Жириновский (2022) | Фото: инстаграм Владимира Жириновского / instagram.com/zhirinovskiy

Россияне стали доверять Жириновскому в два раза больше за время, которое он находится в коме

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свои свежие данные об уровне доверия россиян различным политикам.

За последнюю неделю, согласно данным ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину вырос на 1% - до 80,6%. Это наибольший показатель, но при этом уровень доверия Владимиру Жириновскому, лидеру ЛДПР, растет гораздо быстрее.

Так, за неделю уровень доверия Жириновскому вырос на 6,4% - до 45,9%. А в целом за то время, что политик находится в больнице (уже почти два месяца) уровень доверия ему вырос в полтора раза.

Напомним, сегодня СМИ с подачи Telegram-каналов сообщили о "смерти" Жириновского, эта информация позже была опровергнута. Теперь в ЛДПР грозят журналистам судами, а зампред фракции в Госдуме Василий Власов потребовал от генпрокурора РФ Игоря Краснова заблокировать Telegram-канал Mash, который первым сообщил о "смерти" Жириновского.

Теги: владимир жириновский, россияне, доверие, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети