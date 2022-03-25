Россияне стали доверять Жириновскому в два раза больше за время, которое он находится в коме

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свои свежие данные об уровне доверия россиян различным политикам.

За последнюю неделю, согласно данным ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину вырос на 1% - до 80,6%. Это наибольший показатель, но при этом уровень доверия Владимиру Жириновскому, лидеру ЛДПР, растет гораздо быстрее.

Так, за неделю уровень доверия Жириновскому вырос на 6,4% - до 45,9%. А в целом за то время, что политик находится в больнице (уже почти два месяца) уровень доверия ему вырос в полтора раза.

Напомним, сегодня СМИ с подачи Telegram-каналов сообщили о "смерти" Жириновского, эта информация позже была опровергнута. Теперь в ЛДПР грозят журналистам судами, а зампред фракции в Госдуме Василий Власов потребовал от генпрокурора РФ Игоря Краснова заблокировать Telegram-канал Mash, который первым сообщил о "смерти" Жириновского.