25 Марта 2022
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сахар (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ФАС обвинила два сахарных завода агрохолдинга Ткачева в сговоре

Краснодарское УФАС выявило признаки картельного сговора в действиях двух сахарных заводов Краснодарского края.

По данным ведомства, ООО "Павловский сахарный завод" и ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30%, до 68,30 рубля за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рубля за килограмм.

"Коммерсантъ" отмечает, что эти предприятия входят в Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, бенефициаром которого считается экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Возбуждено антимонопольное дело, участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области. Компании отгружали сахар по завышенным ценам.

Кроме того, ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" в Воронеже. Сотрудники ведомства и прокуратуры проверили склады торговых сетей и обнаружили значительные запасы сахара. Отмечается, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая панику среди покупателей.

Теги: сахар, фас, сговор, кубань



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