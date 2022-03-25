СМИ не будут преследовать за сообщения о росте цен, дефиците товаров и экономических проблемах – СФ

Российские СМИ не попадут под действие уголовной статьи о распространении фейков о действиях ВС РФ на Украине, если будут продолжать сообщать о росте цен, дефиците товаров и других социально-экономических проблемах, эти сведения не будут трактоваться как дискредитация военной спецоперации, завил в интервью РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Я считаю, что нет никакой проблемы в такой публикации. Есть достоверные данные — по ряду продуктов, товаров цены выросли. Это факт? Факт. Есть определенная статистика по этому поводу. А оценки причин могут быть разные. Одни могут считать, что это искусственно созданный товарный дефицит. Другие могут считать, что это специальная операция. Третьи считают, что какой-то картельный сговор между сетями и производителями. Но оценки есть оценки — это не факты", - заявил Клишас.