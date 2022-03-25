Госпиталь Тетюхина заявил о перспективах урегулирования конфликта с КРСУ, несмотря на апелляцию

АО "Госпиталь восстановительных инновационных технологий" заявило о будущих перспективах в урегулировании конфликта с АО "Корпорация развития Среднего Урала". Несмотря на то, что в январе текущего года суд уже обязал КРСУ выкупить 25,6% акций (4,2 млн штук) АО "Госпиталь ВИТ", созданного для "Госпиталя Тетюхина", корпорация предприняла попытку обжаловать данные решения.

Напомним, что спор между организациями длился несколько лет. За это время в нем принял участие даже глава Свердловской области Евгений Куйвашев, встав на сторону КРСУ. Однако суд, в свою очередь, принял сторону госпиталя, отказав корпорации во всех требованиях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе госпиталя им. Тетюхина, на этом история не закончилась. В феврале КРСУ вновь обратилась в суд, но уже в Арбитражный Уральского округа, подав кассационную жалобу на ранее принимавшиеся судебные решения. После этого между руководителями регионального правительства и руководствами АО "КРСУ" и АО "Госпиталь ВИТ" проводились рабочие переговоры. Тогда и было принято решение отложить судебные разбирательства и попробовать решить конфликт мирно.

"С учетом предложенных в ходе переговоров взаимосогласованных алгоритмов нахождения компромиссных решений, стороны склоняются к подаче ходатайств об отложении рассмотрения кассационной жалобы АО "КРСУ" на предусмотренный законодательством срок. В связи с изложенным, АО "Госпиталь ВИТ" и ООО "УКЛРЦ им. В.В. Тетюхина" выражают надежду на дальнейшую конструктивную реализацию партнерами намеченных мероприятий по устранению разногласий в интересах продолжения работы медицинского комплекса и развития качественной и доступной медицинской помощи населению", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске "Корпорации развития Среднего Урала", подконтрольной свердловскому правительству. Таким образом, по словам советника генерального директора центра Михаила Лаврова, на замысле КРСУ по банкротству госпиталя был поставлен жирный крест.

Представители госпиталя надеялись, что региональное правительство поменяет оператора работы с медучреждением. Центр надеется "избавиться от всей этой истории, которую сопровождает шлейф негативных решений КРСУ за все годы его существования". Однако, насколько это будет возможным, станет известно только в будущем.

В ходе разбирательств губернатор обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре. Евгений Куйвашев заявил, что регион не собирается "душить" госпиталь, а всего лишь стремится вернуть свои деньги, одолженные ранее на строительство медучреждения.