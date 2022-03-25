Профсоюзы потребовали от правительства ежеквартального повышения МРОТ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала немедленно ввести ежеквартальный пересмотр МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в сторону повышения.

"Правительство РФ должно незамедлительно принять меры по увеличению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В то же время российские профсоюзы считают, что действующая методика установления данных показателей способствует сокращению реально располагаемых денежных доходов населения. В связи с этим профсоюзы предлагают вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума", - говорится в заявлении ФНПР.

Напомним, в 2021 году была введена новая система расчета МРОТ. Она больше не привязана к потребительской корзине, а зависит от так называемого медианного дохода (когда у половины людей доход ниже, а у половины – выше). При этом так и не была объяснена величина прожиточного минимума – 42% от медианного подушевого дохода. Оппозиционные партии в Госдуме не раз указывали на то, что в Европе хоть и используется эта методика расчета, но ПМ при этом ниже 50% от дохода не опускается.