В Челябинской области из-за санкций отменили ограничение движения большегрузов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение отменить действие приказа об ограничении движения большегрузов в период весенней просушки автомобильных дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Такое решение принято в целях поддержки промышленников, поставщиков и производителей материалов. Кроме того, это позволит ограничить удорожание строительных материалов в Челябинской области. Региональному миндортрансу поручено провести дополнительные ремонтно-восстановительные работы в случае повреждения дорожного полотна.

Напомним, в Челябинской области планировалось с 11 апреля ввести ограничение для движения большегрузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Ограничение должно было действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток. Исключение было сделано для автодорог обход города Челябинска и Вахрушево – Долгодеревенское.