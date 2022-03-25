Военный священник погиб при обстреле приграничного села под Белгородом

При обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб военный священник протоиерей Олег Артемов. Это произошло вечером 24 марта.

"Батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими", - сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

В ночь на 24 марта несколько взрывов произошло в приграничном селе Журавлевка Белгородской области, расположенном рядом с украинской границей.

Как написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, разорвались артснаряды, запущенные со стороны Украины. Пострадавших нет.

23 марта в селе разорвался снаряд, также запущенный с украинской стороны. По данным губернатора, пострадали три человека. Двое из них госпитализированы, одному помощь была оказана амбулаторно. Из опасной зоны в Белгород вывезли 178 человек.