25 Марта 2022
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Экономика В России
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

Минцифры РФ категорически против любых ограничений передвижения айтишников

Минцифры России выступило категорически против любых ограничений, в том числе и законодательных, связанных с передвижением и трудоустройством IT-кадров.
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"Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом", - говорится в заявлении министерства.

"Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом IT-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании. <…> Создание комфортных условий для развития IT-бизнеса в России – единственный разумный способ сохранить кадры", - добавили в ведомстве.

Ранее участники рынка оценили число уехавших за границу российских IT-специалистов (за первые недели военной операции РФ на Украине) в 50-70 тыс. человек, они также ожидают "вторую волну эмиграции" на уровне 70-100 тыс. человек.

Теги: минцифры, it-специалист, эмиграция



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