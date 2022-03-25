25 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу (2022) | Фото: Накануне.RU

Трамвай в Академ и визит делегаций: мэр Екатеринбурга подвел итоги работы за неделю

В пятницу, 25 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги своей работы за неделю. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, также он рассказал о самых знаковых событиях в жизни уральской столицы за последние дни.

В своем Telegram-канале градоначальник анонсировал старт месячника чистоты, который пройдет в столице Урала с 28 марта по 30 апреля. В этот период городские власти задействуют все силы служб ЖКХ и благоустройства для борьбы с грязью, мусором и прочими последствиями зимы. По словам Орлова, огромным подспорьем станет закупленная новая уборочная техника, которая поступила в город в феврале.

Глава Екатеринбурга подчеркнул, что с наступлением благоприятных погодных условий в парках и на улицах мегаполиса начнут работу цветоводы и озеленители. По его словам, в текущем году планируется высадить 259 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников, в том числе и для замены старых, больных растений.

Высадка деревьев в парке Павлика Морозова, Алексей Орлов(2021)|Фото: Накануне.RU

Отдельно Алексей Орлов сообщил об итогах конкурса на разработку концепции благоустройства набережной Исети, от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Участие в онлайн-голосовании на официальном портале Екатеринбурга приняли порядка 10 тысяч человек. В итоге победа была присуждена содружеству архитекторов из Санкт-Петербурга и Роттердама.

"Это очень красивая концепция, там предлагается много интересных "фишек" для отдыха жителей. И в то же время авторы стараются по максимуму сохранить природные ландшафты – в том числе, даже болотистые поймы", - рассказал Орлов.

Проект набережной Исети в Екатеринбурге от Консорциума TOBE + Openfabric(2022)|Фото: официальная документация проекта

Мэр также обозначил тему строительства трамвайной линии в Академический район – важной транспортной артерии, общая протяженность которой превысит 8 километров.

"Сегодня работа идет полным ходом, скоро строители непосредственно приступят к укладке шпал и рельсов. Трамваи на улицу Парина будут запущены согласно запланированному графику. Об этом и многом другом мы рассказали делегации коллег из Омска, свозили их в микрорайон Солнечный, в другие возводимые жилые комплексы, а также в гимназию №5", - сообщил глава.

Также Екатеринбург с официальным визитом посетила делегация Ирана во главе с послом Каземом Джалали. Целью визита стало изучение вопросов экономического сотрудничества, в том числе в научной сфере, образовании и культуре.

"Сотрудничество между нашими странами развивается весьма активно. Так что тем для разговора нашлось достаточно много", - резюмировал Алексей Орлов.

Теги: Орлов, итоги недели, мэр, Екатеринбург, события



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