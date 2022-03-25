Песков: Поручение Путина о переводе платы за газ в рубли не касается "Новатэка"

Поручение президента России Владимира Путина принимать оплату за российский газ по европейским контрактам в рублях относилось к "Газпрому", "Новатэка" оно не касается.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "Новатэк" - это частная компания, "туда вряд ли может быть прямое поручение".

Отвечая на вопрос, продолжит ли РФ поставлять газ в ЕС, если европейские страны откажутся от оплаты в рублях, пресс-секретарь пояснил, что пока надо исходить из действующего поручения главы государства.

"Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли: сначала газ, а потом нефть, металлы, уран. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением.

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти санкции.