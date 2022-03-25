В Перми школьница попала в реанимацию после того, как на нее рухнула глыба льда

В Перми на 15-летнюю школьницу с крыши одного из домов рухнула глыба льда и снега. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, девочка попала в реанимацию.

Инцидент произошел 24 марта, вечером.

"Вследствие оказания управляющей компанией услуг, выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с кровли жилого дома, расположенного по улице Серпуховская, произошел сход снега и льда, которые упали на находившуюся возле дома 15-летнюю школьницу. С многочисленными травмами, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, потерпевшая была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается квалифицированная помощь в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, опросили свидетелей. В УК проведен обыск, в ходе которого изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела продолжается.