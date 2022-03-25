25 Марта 2022
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Политика В России
Сергей Шойгу (2019) | Фото:пресс-служба Минобороны России

В Минобороны сообщили о разговоре Шойгу с главой Минфина Силуановым

СМИ сообщают о переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его коллеги из Минфина Антона Силуанова. О разговоре министров сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Там отметили, что "Шойгу обсудил с Силуановым финансирование гособоронзаказа и финансовое обеспечение ВС РФ".

Ранее в СМИ обсуждалось, что министр обороны довольно давно не появлялся в кадре и не был публично активен. В Кремле это объяснили серьезной занятостью Шойгу в связи с известными событиями. Впрочем, спустя буквально несколько часов министр обороны появился мелким планом в репортаже о встрече Путина с членами СБ РФ.

Теги: сергей шойгу, антон силуанов, переговоры



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