В Минобороны сообщили о разговоре Шойгу с главой Минфина Силуановым

СМИ сообщают о переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его коллеги из Минфина Антона Силуанова. О разговоре министров сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Там отметили, что "Шойгу обсудил с Силуановым финансирование гособоронзаказа и финансовое обеспечение ВС РФ".

Ранее в СМИ обсуждалось, что министр обороны довольно давно не появлялся в кадре и не был публично активен. В Кремле это объяснили серьезной занятостью Шойгу в связи с известными событиями. Впрочем, спустя буквально несколько часов министр обороны появился мелким планом в репортаже о встрече Путина с членами СБ РФ.