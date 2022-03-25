Парковку спорткомплекса "Луч" в Екатеринбурге застраивать не будут

Парковку спортивного комплекса "Луч" в Екатеринбурге не будут застраивать офисными зданиями и жилой недвижимостью. Об этом сообщил депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев.

По словам парламентария, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Екатеринбурга приняла решение об изменении территориальной зоны в отношении парковки возле СК "Луч" на категорию Ц-3. Это означает, что новая зона закрывает возможность для потенциальных арендаторов земли по строительству офисов и жилья.

"То есть, практически точно парковка на этом месте сохранится", - прокомментировал ситуацию депутат.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении КПРФ, также Ивачев заявил о намерении отстаивать отмену аукциона, который инициировало МУГИСО - о сдаче данной зоны третьим лицам. На этой неделе сразу девять депутатов Законодательного собрания Свердловской области направили соответствующий запрос министру Сергею Зырянову.

Напомним, недавно жители левобережного Уктуса начали сбор подписей за открытие съезда на Кольцовский тракт по улице Яблоневой. Александр Ивачев направил в адрес екатеринбургских чиновников запрос с целью выяснить причину перекрытия проезда.