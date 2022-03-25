25 Марта 2022
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Политика В России
Ежегодная пресс-конференция Путина, Песков (2015) | Фото: RT

Кремль: Путин не формулировал позицию по восстановлению украинских городов

В Кремле прокомментировал заявление секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о восстановлении украинского города Мариуполя.

"На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции, никак не формулировал свою позицию на этот счет президент Путин", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, как минимум, необходимо дождаться завершения специальной военной операции. Песков добавил, что Турчак высказывает "партийные соображения, свои соображения", пишет "Интерфакс".

Напомним, секретарь генерального совета "Единой России" заявил, что Россия будет восстанавливать украинский Мариуполь, пострадавший в ходе военных действий. Он не уточнил, в какую сумму может обойтись восстановление города и откуда будет вестись финансирование. "Ни у кого не должно быть сомнений - Россия здесь навсегда", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Теги: песков, турчак, мариуполь, путин



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