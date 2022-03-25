В Челябинске мэрию обязали разработать проект защитной зоны для Успенского кладбища

В Челябинске МКУ "Служба городских кладбищ" через суд обязали разработать проект санитарно-защитной зоны для Успенского кладбища.

Согласно законодательству, вокруг объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. Однако прокуратура установила, что проект санитарно-защитной зоны для кладбища отсутствует.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать МКУ разработать проект, но районный суд в удовлетворении исковых требований отказал. Было подано апелляционное представление. Челябинский областной суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.