Глава ВТБ Костин: "Инфляция в 2022 году точно будет двузначной"

Глава госбанка ВТБ Андрей Костин считает, что инфляция по итогам 2022 года в России точно будет двузначной, и поэтому важно не замораживать цены, иначе это неизбежно закончится дефицитом товаров.

"Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

"Нельзя замораживать цены ни в коем случае, это приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары. Но факторы по сдерживанию или помощь, льготы, которые позволят ограничить рост цен, - это, конечно, очень важно", - отметил банкир.