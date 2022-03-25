25 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Проект Открытой Филармонии в Екатеринбурге (2021) | Фото: официальная документация проекта

Здание филармонии в Екатеринбурге построят, несмотря на уход Zaha Hadid. Когда-нибудь

Несмотря на то, что архитектурное бюро Zaha Hadid заявило о своем уходе из РФ, здание Свердловской филармонии будет построено по проекту. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции, посвященной планам работы учреждений культуры Свердловской области в 2022 году.

По ее словам, обстоятельства вынуждают вновь отложить строительные работы, однако уход компании никак не повлияет на возведение филармонии. На данный момент вопросом собираются заняться уже после проведения Универсиады-2023.

"Сейчас времена особые, сложные. Сегодня правительством области предпринимаются все усилия для того, чтобы завершить возведение объектов Универсиады. А мы интеллигентно ожидаем лучших времен", - заявила Учайкина.

О том, на каком этапе сейчас находится строительство филармонии, неизвестно. Однако реализацию проекта власти региона оценили в 17 млрд рублей. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ликвидируют часть сада Вайнера ради постройки.

Проект нового концертного зала был презентован на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года. Зал рассчитан на 2,3 тыс. зрителей, через дорогу запланирована парковка на 386 машиномест. Окончание строительства было запланировано на 2023 год (к 300-летию Екатеринбурга), позже срок перенесли на 2025 год, а после сроки подвинул и коронавирус.

Теги: филармония, Екатеринбург, Zaha Hadid, Универсиада



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