25 Марта 2022
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал неприличной "уткой" сообщение о смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличной "уткой" сегодняшнее сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично", - цитирует Пескова "Интерфакс".

"Слава богу, Владимир Вольфович жив", - добавил он.

По информации Кремля, лидер ЛДПР в тяжелом состоянии и под контролем врачей.

Первым информацию о смерти лидера ЛДПР разместил Telegram-канал Mash. Затем ее подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, который разместил пост в Telegram, но затем удалил его и извинился.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал сенатору, "который участвовал в распространении ложной информации", сложить полномочия.

Ранее Володин опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о смерти Владимира Жириновского. Также сообщения опровергли в Минздраве РФ, там заявили, что состояние Жириновского стабильное.

Теги: песков, жириновский



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