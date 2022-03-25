ВС РФ уничтожили "Калибрами" крупнейшую из оставшихся у ВСУ топливных баз

ВС РФ крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесли удар по топливной базе в населенном пункте Калиновка под Киевом. Об этом заявляет Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что это была крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз. С нее осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части Украины.

На прошлой неделе из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. В Минобороны сообщили, что с данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.