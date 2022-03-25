25 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Петр Авен (2020) | Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Мы не понимаем, как выжить": Авен в Лондоне жалуется, что ему не на что нанять шофера

Экс-председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен рассказал о своей жизни под санкциями в Лондоне. В Великобритании на Авена наложены санкции, но уехать из страны он не хочет – потом не сможет вернуться. Бизнесмен считает рестрикции в отношении себя несправедливыми и даже хочет оспорить их в суде, но не может пока добиться выделения средств на это с заблокированных британскими властями счетов.

Как и партнер Авена по бизнесу Михаил Фридман, банкир жалуется на "бедную жизнь", например, не может нанять шофера, а сам он водить не умеет. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, цитаты приводит The Bell.

"Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь", - жалуется Авен.

Он отметил, что не знает, как выжить. "Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — сказал он. Как отмечает журналист FT, Авен при этом сидел в своей лондонской квартире с двухуровневой столовой — за столом, уставленным фруктами и закусками.

Как и Фридман, Авен отрицает близость к Путину.

"Очень странно оказаться под санкциями только потому, что ты встречаешься с президентом, — подчеркивает Авен. — Мы старались быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-групп", а не себя".

Теги: петр авен, михаил фридман, санкции, лондон



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