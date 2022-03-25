25 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Javeline, противотанковый комплекс (2018) | Фото: reukraine.blogspot.com

CNN: Украина хочет ежедневно получать от США по 500 "Стингеров" и "Джавелинов"

Украина передала США новый список военных нужд, в котором резко увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger, сообщает CNN.
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Новый запрос многократно превышает предыдущие. Он появился после того, как украинцы заявили, что они сталкиваются с потенциальной нехваткой оружия. Также украинский режим просит самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности С-300. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений.

Президент США Джо Байден заявил вчера, что, пока он считает это нужным, оружие будет поставляться на Украину.

Поставки военной помощи на 350 млн долларов, одобренной в конце февраля, уже прибыли на Украину. Следующая помощь на 1 млрд долларов уже начинает поступать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Теги: Украина, оружие



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