25 Марта 2022
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Нефтяная столица (2022) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте прошёл V форум "Нефтяная столица"

В Сургуте прошёл V форум "Нефтяная столица". На него съехались представители 50 регионов России и 50 стран. Одной из главных тем форума является импортозамещение и замена ESG-принципами нефти. Подробнее о концепции форума и его основных мероприятиях – в материале Накануне.RU.
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Юбилейный, пятый форум прошёл в Сургуте под эгидой 110-летия Виктора Муравленко и собрал представителей 14 стран. Цели его проведения уложены в три приоритетных блока развития Югры, которые соответствуют ESG-стандартам. Первый – формирование новой модели "умной экономики", основанной на инновационной трансформации нефтедобывающей отрасли, внедрении маркетингового мышления как основы диверсификации и становления автономного округа технологическим плацдармом России в освоении Севера и Арктики. Второй – формирование глобально конкурентоспособного человеческого капитала через достижение мирового уровня конкурентоспособности специалистов. Третий блок – создание условий для формирования благоприятной окружающей среды, основанное на прорывном развитии инновационных технологий "зелёной" нефтедобычи и управлении отходами, формирование и внедрение рациональных стандартов природопользования во имя сохранения природного потенциала Югры для будущих поколений.

Начался масштабный форум утром 23 марта с красочной церемонии открытия. Её посетили губернатор автономии Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов. Певица Вера Кондратьева исполнила вступительную композицию. В этом году форум приурочен ко дню рождения Виктора Муравленко. Среди организаторов форума – правительство Югры, Сургутский госуниверситет, Югорский госуниверситет, а партнёров – ПАО "Сургутнефтегаз". Комарова в речи отметила, что, открыв первый форум в 2018-ом, "мы вновь вернулись, чтобы дать старт новым инициативам".

"В объединении вуза с научными и отраслевыми организациями, мы формируем единую интеллектуальную среду. В этом году впервые на площадке форума на базе сургутского "Ядра" пройдут защиты выпускных проектов молодых учёных трёх флагманских школ центра: научного лидерства, глав научно-технических проектов, аспирантской школы "Tabula rasa". Особенность форума – открытие новаторским идеям, востребованным экономикой и обществом", - сказала губернатор.

Она напомнила слова Виктора Муравленко о том, что у нефтяников есть профессиональная гордость, что надо идти "отвоёвывать нефть у недр".

"Ваши идеи и проекты – и моё завтра", - сказала Комарова.

Наталья Комарова, форум Нефтяная столица(2022)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Заместитель председателя Попечительского совета Ассоциации иностранных студентов в России Габриэль Анисет Кочофа напомнил, что, несмотря на коронавирус и сложную международную обстановку, "Нефтяная столица" – площадка, не только собирающая участников, но и выявляющая таланты.

"Наша отрасль переживает непростые времена. Ежегодно увеличивается потребление нефтегазовой продукции, растёт спрос. Да, мы сталкиваемся с трудностями. Да, технологии развиваются быстрее, чем идёт подготовка кадров. Желаю использовать два дня форума, чтобы наслаждаться погодой Югры и наукой", - сказал он.

Габриэль Анисет Кочофа, форум Нефтяная столица(2022)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Заместитель председателя Совета молодых учёных РАН Дмитрий Дёмин напомнил, как шла разработка идеи форума, и сравнил его с развитием своей пятилетней дочери.

"Наконец-то практики стали делать презентации, понятные учёным. В последнее время идёт большое давление на науку, но это даёт новые возможности выдвинуть прорывные идеи для развития государства", - сказал Дёмин.

Среди мероприятий форума – пленарная сессия "Тренд устойчивости: как ESG-принципы меняют "нефть"", Международная молодежная научно-практическая конференция под эгидой Совета молодых ученых РАН, IV Международный нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова. Была и насыщенная культурная программа, включавшая в себя различные мероприятия, которые познакомили участников и гостей форума с культурой, историей и традициями Югры, некоторые из них будут направлены на популяризацию науки и инженерного образования.

"Нефтяная столица" собрала более 1 тыс. участников из 50 регионов России и 12 стран мира. Победителями по итогам конкурса инновационных проектов форума стали: по теме "Нефтегазовые технологии" - сотрудник "Газпромнефть-Хантос" Динар Гарифуллин, по теме "Нефтегазовые технологии" - представитель ТПП "Лангепаснефтегназ" Никита Ковалёв; по теме "Экология. Зеленые технологии" – представители Санкт-Петербургского горного университета Борис Серёгин и Диана Львова.

Нефтяная столица, пленарное заседание(2022)|Фото: Накануне.RU

Зрительный зал, Театр СурГУ, форум Нефтяная столица(2022)|Фото: Накануне.RU

Нефтяная столица(2022)|Фото: Накануне.RU

По итогам проведения Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов "Технология будущего нефтегазодобывающих регионов" РАН в секции "Современные технологические решения в нефтегазовой отрасли", дипломом I степени награждена Анастасия Иванова (Сколковский институт науки и технологий), в секции "Промышленное развитие: от идеи до технологии" - Иван Есипенко ("РН-Юганскнефтегаз", Нефтеюганск), в секции "Экология. Зеленые технологии" - Евгений Яковлев (Федеральный Исследовательский Центр Комплексного Изучения Арктики имени Академика Лаверова Уральского Отделения РАН, Архангельск). Им на церемонии закрытия форума вручили награды. Подводя итоги мероприятия, пятилетие форума – небольшой, но юбилей.

"Это наша история, которую мы писали вместе с вами, молодыми и инициативными новаторами, учеными, с теми, кто решил заниматься развитием себя, отрасли и страны", - сказал на церемонии закрытия форума заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Теги: Нефтяная столица, форум, Сургут, Наталья Комарова



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