В Березовском две девочки босиком сбежали от пьющих матерей

Накануне вечером жители Березовского обнаружили на улице двух девочек семи и восьми лет, расхаживающих вечером без обуви и верхней одежды. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, девочки не являются сестрами, но проживают с родителями в одном населенном пункте. В тот вечер их мамы вместе с сожителями решили выпить в одном из частных домов на улице Уральской. Когда между женщинами завязался конфликт, дети решили покинуть дом, "чтобы не видеть этот кошмар" и вышли на улицу в чем были - босиком и без верхней одежды.

"Мимо проезжали люди, увидели эту жуткую картину, а в Свердловской области сейчас, конечно, не 30-градусные морозы, но погода еще минусовая. Поэтому люди остановились, вызвали полицию, оперативно прибывший наряд территориального ОВД доставил обеих девочек в больницу, где они сейчас и находятся", - рассказал Горелых.

Он также отметил, что оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии. К счастью, на улице они пробыли недолго и успели пройти только около 500 м. Вопрос о возбуждении административного делопроизводства по ст. 5.35 против родителей решается представителями МВД из подразделения по делам несовершеннолетних. Помимо статьи о ненадлежащем воспитании ребенка, также прорабатывается вопрос о возможности возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ - жестокое обращение с детьми.