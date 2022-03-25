В уральском городе полыхает хлебозавод: горят контейнеры с маслом

В уральском городе Невьянск в пятницу произошел серьезный пожар на хлебозаводе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре в промышленной зоне на улице Попова: загорелись кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Тушение осложнялось высокими температурами, угрозой розлива масла и сильным задымлением.

Пожар удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров. Угрозы его распространения на соседние строения нет, для координации действий пожарной охраны на месте развернут и функционирует штаб пожаротушения.

В данный момент пожарные ликвидировали открытое горение и проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. К тушению привлечены 26 человек личного состава и восемь единиц техники. Как отметили в МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию в связи с пожаром на хлебозаводе. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, им организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе пожара на хлебозаводе ООО "Невьянск-Хлебопродукт".

"Санитарные врачи советуют жителям Невьянска в случае задымления жилого массива избегать длительного нахождения на открытом воздухе. Не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, делать влажную уборку, на улице использовать маски и респираторы", - призвали в Роспотребнадзоре.

Там заверили, что держат ситуацию на контроле. Причина возгорания пока неизвестна.