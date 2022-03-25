25 Марта 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
автобусы, Пермь, рядом с ж/д вокзалом Пермь I (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале назвали "Потребителя года": им стала женщина, засудившая транспортников

На Среднем Урале подвели итоги областного конкурса "Потребитель года". На почетное звание претендовали 18 свердловчан, имеющие опыт разрешения различных потребительских споров.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, "Потребителем года" признана жительница Красноуфимска Татьяна Ефремова, пострадавшая в результате несоблюдения "Свердловским областным объединением пассажирского автотранспорта" потребительского законодательства. Пассажирка была введена в заблуждение относительно движения междугородних автобусов информацией на открытом табло. Из-за этого женщина пропустила важное мероприятие в другом городе и понесла моральный вред.

По жалобе Ефремовой территориальный отдел управления Роспотребнадзора привлек организацию к административной ответственности. Более того, Татьяна самостоятельно и без помощи юристов взыскала с объединения компенсацию морального вреда через суд.

В результате специалисты оценили ее настойчивость, терпение и гражданскую позицию. Теперь женщина будет награждена дипломом и ценным подарком.

Стоит отметить, что конкурс "Потребитель года" проводится в Свердловской области вот уже 10 лет.

Теги: Потребитель года, конкурс, итоги, Средний Урал



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