25 Марта 2022
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Общество В России
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Сообщивший о смерти Жириновского сенатор удалил свой пост и извинился

Сенатор Александр Пронюшкин, который сообщил сегодня о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил свой пост в Telegram. Об этом передает "Говорит Москва".

Пронюшкин извинился за публикацию непроверенной информации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал сенатору, "который участвовал в распространении ложной информации", сложить полномочия.

Ранее Володин опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о смерти Владимира Жириновского. Также сообщения опровергли в Минздраве РФ, там заявили, что состояние Жириновского стабильное.

Первым информацию о смерти лидера ЛДПР разместил Telegram-канал Mash.

Напомним, Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с симптомами коронавируса. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.

Теги: жириновский, пронюшкин



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