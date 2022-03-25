Сообщивший о смерти Жириновского сенатор удалил свой пост и извинился

Сенатор Александр Пронюшкин, который сообщил сегодня о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил свой пост в Telegram. Об этом передает "Говорит Москва".

Пронюшкин извинился за публикацию непроверенной информации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал сенатору, "который участвовал в распространении ложной информации", сложить полномочия.

Ранее Володин опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о смерти Владимира Жириновского. Также сообщения опровергли в Минздраве РФ, там заявили, что состояние Жириновского стабильное.

Первым информацию о смерти лидера ЛДПР разместил Telegram-канал Mash.

Напомним, Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с симптомами коронавируса. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.