В Ханты-Мансийске вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Красноярска в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске.

Инцидент произошел 24 марта, в 22.42 по мск, сообщает telegram-канал "Aviaincident".

"При выполнении полета по маршруту ЭВС объявил сигнал срочности "ПАН ПАН". Женщина до 30 лет теряет сознание. КВС принял решение следовать на запасной аэродром Ханты-Мансийск, запросил реанимацию по прибытию. Посадка в 23.22 (мск) произведена благополучно, женщину забрал наряд скорой помощи", - говорится в сообщении.