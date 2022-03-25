25 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Оптимизма хватило на один день: российские акции начали падение на Мосбирже

Оптимизма на Мосбирже после месячного "простоя" хватило на один день. Вчера торги закрылись "в плюсе", но сегодня уже вскоре после позитивного начала торгов акции начали падать.
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По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов индекс Мосбиржи опустился на 2,07%, до 2525,1 пункта, свидетельствуют данные на 11:05 мск. На минимуме индекс опускался до 2504,02 пункта.

Индекс РТС упал на 2,65%, до 830,07 пункта.

Мосбиржа 24 марта впервые за месяц провела торговлю акциями российских компаний. В последний раз торги проводились 26 февраля, а потом они были приостановлены из-за критического падения котировок в связи с военной операцией на Украине и введенными в отношении России санкциями.

На открытии инвесторы продемонстрировали оптимизм. Всего за полчаса индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 10%, а по итогам первого дня торгов - на 4,43% - до 2579,99 пункта.

Теги: мосбиржа, торги, падение, снижение, акции



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Ранее 24.03.2022 10:23 Мск Индекс Мосбиржи вырос на 10% на первых за месяц торгах


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