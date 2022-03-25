Препараты для лечения щитовидки стали "новой гречкой", - РБК

Препараты для лечения щитовидки стали "новой гречкой", сообщает РБК.

По данным оператора системы цифровой маркировки, за первую половину марта из аптек раскупили трехмесячный запас (3 млн упаковок) препарата левотироксина. При этом за весь 2021 год было продано 12,6 млн таких упаковок.

Тем не менее, как заявили в ЦРПТ, рисков дефицита нет, спрос уже падает. Запасов в размере 9 млн упаковок препарата хватит не менее чем на 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что в аптеках Москвы и Подмосковья значительно снизилось количество импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов. Такая же ситуация - на крупных аптечных маркетплейсах. Препараты стремительно раскупаются.

Также сообщалось, российские врачи в последние недели столкнулись с недостатком более чем 80 препаратов. При этом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях.