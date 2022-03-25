ЛДПР: "Грязный фейк о смерти Жириновского – провокация накануне встречи с главой правительства"

В ЛДПР назвали "грязным фейком" сообщения о смерти 75-летнего Владимира Жириновского.

"Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" – говорится в заявлении партии.

"Информация о смерти ВВЖ - грязный фейк. Он жив и продолжает получать необходимое лечение. Появившийся вброс расцениваем как провокацию накануне встречи депутатов фракции ЛДПР с главой правительства Михаилом Мишустиным", - написал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).